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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Sosyal medya zorbaları kâbusu yaşattı

Sosyal medya zorbaları kâbusu yaşattı

Düzce’de 3 genç kız, sosyal medyadan tehdit ettikleri 14 yaşındaki H.E.’yi apartmanın girişinde darp etti. Torununu kurtarmaya çalışan Fikriye E. de saldırıya uğradı. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 kız serbest bırakıldı

Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde bulunan bir binada meydana gelen olayda, H. E., 65 yaşındaki anneannesi Fikriye E.'yi ziyaret etmek için evine gitti. İddiaya göre, ikili evde oturduğu sırada kapı çaldı. Kapıyı açan H. E., bilinmeyen bir sebeple 2 genç kız tarafından darp edildi. Panik olan Fikriye E. ise torununun darp edilmesini engellemek isterken bir genç kız tarafından hırpalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından H. E.'yi darp eden ve şiddet anları kayda alan S.A., N.Ş. ve E.Ş. serbest bırakıldı.

SAÇLARIMDAN TUTUP SÜRÜKLEDILER
S.A., N.Ş. ve E.Ş.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren H. E., "Evde annemleydim. 3 kız kapıma geldi, zorla eve girmeye çalıştılar. Beni ve anneannemi darp ettiler. Can güvenliğim yok, sokağa çıkamıyorum, korkuyorum. Tutuklanmalarını istiyorum. Hep bu şekilde devam ediyor. Sosyal medya üzerinden sürekli beni tehdit ediyorlar. Psikolojik baskı yapıyorlar. Bugün ben okula gidemedim. Anneannemi darp ettiler. Beni saçlarımdan tutup sürüklediler. Şikayetçi olduk. Sosyal medyadan beni dövdükleri anları paylaştılar. Sosyal medyadan sürekli psikolojik baskı yapıyorlar. Sürekli tehdit ediyorlar. Geri çekilmeyeceklerini, her şeyin daha kötü olacağını söylüyorlar" dedi. H. E.'nin annesi Aylin Korkmaz ise "Güpegündüz 3 kızın kapıyı vurup içeri girmesine gerçekten çok şaşırdım ve binada bu olaylar yaşanırken kimse yardımcı olmamış. Yani anlamadım. Tehdit ediliyoruz dün geceden beri" ifadelerini kullandı. İHA

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Sosyal medya zorbaları kâbusu yaşattı
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