Sosyal medyada ağlayarak ölümle tehdit edildiğini söylemişti! Şüpheli eski erkek arkadaş...

İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşarak eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini, Çırak'ın daha önce de odasının camına tırmandığını, aracının camını kırdığını söyledi. Videoda Çırak'tan defalarca kez şikayetçi olduğunu ancak Çırak'ın uzaklaştırma kararına rağmen kendisini tehdit etmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, yetkililerden yardım istedi. Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.