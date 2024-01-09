Sosyal medyada aşk oltalaması

Türkiye genelinde düzenlenen Sibergöz operasyonunda 4 farklı dolandırıcılık şebekesine yönelik 20 ilde 75 kişi gözaltına alındı. İzmir'deki operasyonda Mercedes'in sahte internet sitesi hazırlanarak dolandırıcılık yapan 8 kişi yakalandı. Dolandırıcıların, 'araç bedeli, kargo bedeli' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Kocaeli'nde ise e-ticaret siteleri üzerinden konteyner, telefon, makine ilanları vererek vatandaşları dolandıran 39 kişi yakalandı. Kırşehir'de yakalanan 13 siber dolandırıcının ise 0850'li numaralar üzerinden sahte araç muayene sitesi yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirtildi.Sibergöz operasyonlarının en dikkat çekeni Nevşehir merkezli çalışma oldu. 6 Kasım'da Nevşehir Emniyeti'ne giden M.A., Instagram'da gördüğü bungalov reklamını tıkladığını, verilen telefonla iletişim kurunca 3 günlük kiralama için 8 bin lira istendiğini, iletilen hesap numarasına 6 bin gönderdiğini, tekrar aranıp 4 bin lira daha göndermesi istenildiğini belirterek dolandırıldığını söyledi. Siber polisi, şebekenin "organizatörler", "hesapçılar" ve "çağrı merkezi" olarak 3 gruba ayrıldığını belirledi. Mersin'de yaşayan Kemal ile Alican Ö. kardeşlerin yönettiği şebekenin bungalov ev ilanı, ikinci el ürün satışı ve sosyal medyada açılan sahte kadın profilleriyle tuzağa düşürdükleri erkekleri şantajla dolandırdığı tespit edildi. Şebekenin banka hesaplarını kontrol eden polis, 250 mağdurun 5 milyon lirasının dolandırıldığını belirledi.Hedefteki kişiyle aşk yaşayan kadınların, çıplak fotoğraflarını gönderip günlerce mesajlaştıktan sonra da şebekenin sözde çağrı merkezinin mağdurları kadınların babaları gibi arayıp şantaj yaptığı ortaya çıktı. Şebeke üyeleri aradıkları erkeklere "Kızımın senin yüzünden psikolojisi bozuldu, psikoloğa gidiyor. Sinirlendi cep telefonunu kırdı. Çıplak fotoğraflarının sende ne iş var" gibi bahanelerle tehdit edip verdikleri hesaplara para göndermesini istedikleri ortaya çıktı. Aşk oltalamasında kullanılan kadınların gazinolarda çalıştığı tespit edildi.