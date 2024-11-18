Sosyal medyada aşk tuzağı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri dolandırdığı tespit edilen çetenin çökertilmesine yönelik çalışma başlattı. Çete üyesi kadınların, müzik dinleme bahanesiyle erkeklerin telefonlarını alıp şifrelerini öğrendiği ve mobil bankacılık hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları tespit edildi. Ayrıca çetenin mağdur ettikleri kişiler adına kredi de çekerek haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Çetenin, sosyal medyadan ağlarına düşürdükleri erkeklerle görüşmeye giden genç kızlara da komisyon ödediği belirlendi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, çete lideri haksız kazançla elde ettiği paralarla altın satın alırken suçüstü yakalandı.