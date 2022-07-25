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Giriş Tarihi: 25.7.2022 14:39

Sosyal medyada eşini ölümle tehdit etmişti.. İfadesi şoke etti!

Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda boşanma aşamasındaki eşi Emel K.’yı silahla tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan Nazmi K. hakkındaki soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Sosyal medyada büyük tepki çeken videosu sonrası şüpheli adamın tutukluluğa itirazı da adli makamlarca reddedildi. Kendisini çocuğuyla savunmaya çalışan Nazmi K.’nın ifadesinde, “Bu videoyla tepki gösterince eşime ve çocuğuma ulaşacağımı düşündüm” dedi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Sosyal medyada eşini ölümle tehdit etmişti.. İfadesi şoke etti!

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medyada 'emelinsesiniduyun' şeklindeki paylaşımları tespit etmesinin ardından harekete geçmiş, boşanma aşamasındaki eşi Emel K.'ya çektiği videoda tehditler savuran Nazmi K.'yı gözaltına almıştı. Videoda eşi Emel K.'ya silah göstererek "Vaden doldu ve toprak seni çağırıyor. Bunların lafta kalmayacağını göreceksin Emel. Dediğim gibi 5 bin, 10 bin, 20 bin Euro benim için para değil ama seni babanla birlikte mezara koyacağım. Olmayan dişlerini zaten kerpetenle geçeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

SKANDAL VİDEODAN SONRA TUTUKLANMIŞTI

Eşinin tehditleri sonrası Emel K.'da bir video çekmiş, paylaştığı videoda dehşet içinde olduğunu, ellerinin titrediğini, gece uyku bile uyuyamadığını ve kendisiyle babasının eşi tarafından tehdit edildiğini anlatmıştı. Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Nazmi K., çıkarıldığı Hakimlikçe, "Silahla tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"AMACIM KAÇIRILAN ÇOCUĞUMA KAVUŞMAKTI"

Şüpheli Nazmi K.'nın hakimlikteki ifadesine ise SABAH ulaştı. Şüpheli adam, yaptığın şeyin saçma olduğunu kabul ettiğini belirterek "Amacım eşime ya da ailesine karşı bir eylem yapmak değil, kaçırılan çocuğuma kavuşmaktı. Bu videoyla tepki gösterince eşime ve çocuğuma ulaşacağımı düşündüm. Videodaki tabanca çocukluk yıllarımda Hikmet isimli bir abi tarafından hediye edilen kurusıkıdır. Sosyal medyada takipçim çok olduğu için yayınladım. Fotoğrafçılık yaptığım için çok takipçim var" diyerek pişman olduğunu söyledi.

TUTUKLULUĞA İTİRAZA RED

Yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve şüpheli Nazmi K. tutukluluk kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi ise Hakimliğin tutukluluğa delil durumunda tahliyeyi gerektirecek bir değişiklik olmaması ve şüphelinin kaçma şüphesi bulunması, şüphelinin mağdur üzerinde baskı kurma ihtimalinin olması gerekçeleriyle itirazın reddine karar verdi.

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Sosyal medyada eşini ölümle tehdit etmişti.. İfadesi şoke etti!
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