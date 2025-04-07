Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyada fuhuş tuzağı! İlanlarla erkekleri ağlarına düşürdüler: Otel odalarında gasp ettiler
Giriş Tarihi: 7.4.2025 09:16 Son Güncelleme: 7.4.2025 09:32

Sosyal medyada fuhuş tuzağı! İlanlarla erkekleri ağlarına düşürdüler: Otel odalarında gasp ettiler

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden fuhuş vaadiyle erkekleri hedef alarak tuzağa düşüren gasp çetesine yönelik şafak vakti nefes kesen eş zamanlı operasyon da 22 yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çetenin otel odalarında kurduğu gasp tuzağı, güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sosyal medyada fuhuş tuzağı! İlanlarla erkekleri ağlarına düşürdüler: Otel odalarında gasp ettiler

Polis ekiplerinin tespitlerine göre şüpheli kadınlar, sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden fuhuş ilanları vererek erkeklerle iletişime geçti. Randevulaştıkları mağdurlarla otel veya evlerde buluşan kadınlar, bir süre sonra dışarıda pusuya yatan erkek arkadaşlarını devreye soktu. Odaya giren erkek şüpheliler, mağdurları tehdit ederek yanlarındaki para ve değerli eşyaları zorla aldı.

ŞAFAK VAKTİ ÇETEYE DARBE

Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik be fiziki takip sonucunda çete üyelerini tek tek tespit etti. Şüphelilerin adresleri belirlenerek operasyon planı hazırlandı. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 7 zanlı tutuklandı.

KAMERALAR HER ŞEYİ KAYDETTİ

Otel odalarında yaşanan gasp anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadınların mağdurlarla bir araya geldiği, kısa süre sonra içeri giren erkeklerin tehdit ve baskıyla paraları aldığı anlar açıkça görüldü.

Gaspın hemen ardından kadın ve erkek şüphelilerin hızla otelden kaçış anları da kameralara yansıdı. Soruşturmanın en güçlü delillerinden biri olan bu görüntüler, çetenin yöntemini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

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Sosyal medyada fuhuş tuzağı! İlanlarla erkekleri ağlarına düşürdüler: Otel odalarında gasp ettiler
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