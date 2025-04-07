Sosyal medyada fuhuş tuzağı! İlanlarla erkekleri ağlarına düşürdüler: Otel odalarında gasp ettiler

Polis ekiplerinin tespitlerine göre şüpheli kadınlar, sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden fuhuş ilanları vererek erkeklerle iletişime geçti. Randevulaştıkları mağdurlarla otel veya evlerde buluşan kadınlar, bir süre sonra dışarıda pusuya yatan erkek arkadaşlarını devreye soktu. Odaya giren erkek şüpheliler, mağdurları tehdit ederek yanlarındaki para ve değerli eşyaları zorla aldı.
ŞAFAK VAKTİ ÇETEYE DARBE
Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik be fiziki takip sonucunda çete üyelerini tek tek tespit etti. Şüphelilerin adresleri belirlenerek operasyon planı hazırlandı. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 7 zanlı tutuklandı.