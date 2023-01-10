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Giriş Tarihi: 10.1.2023 10:28 Son Güncelleme: 10.1.2023 10:36

Sosyal medyada gördüğü kadını eşine benzetip boşanma davası açtı

Bursa Orhangazi'de yaşayan Mahmut Birsoy, sosyal medyada izlediği uygunsuz videodaki kadını eşine benzeterek, boşanma davası açıtı. ATV’de yayınlanan Esra Erol programına katılan Sibel Ersoy, yardım istedi. Programa telefonla bağlanan Mahmut Birsoy ise, videoda gördüğü kadının eşi olduğunu iddia etti.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sosyal medyada gördüğü kadını eşine benzetip boşanma davası açtı

ATV'de yayınlanan Esra Erol programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Konularıyla gündem yaratan en ç ok izlenen programlar arasında yer alan ATV'nin sevilen yayınlarından Esre Erol'da yine pes dedirten bir boşanma davası olayı yaşandı. Programa katılan 5 yıllık evli Sibel Birsoy'un anlattıkları adeta kan dondurdu. Milyonların önüne çıkıp gözyaşları içinde kendini kanıtlamak isteyen genç kadın eşini kast ederek 'beni bu adamdan kurtarın' diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Gözyaşları arasında yaşadıklarını anlatan Sibel Birsoy, "5 yıllık eşim Mahmut Birsoy sosyal medyada izlediği uygunsuz videodaki kadını ben zannedip bana boşanma davası açtı" ifadelerini kullandı.

"DUDAĞINDAKİ BENİNDEN TANIDIM"

Ardından canlı yayına telefonla bağlanan genç kadının kocası Mahmut Birsoy ise, "Videodaki yüzde 99 benim karım. Dudağının üzerindeki benden ve kolundaki aşı izinden tanıdım" diyerek herkesi şoke etti.

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Sosyal medyada gördüğü kadını eşine benzetip boşanma davası açtı
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