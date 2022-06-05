Elif, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat oldu. Elif'in kardeşleri ise hastane penceresinden onu görmek için beklemeye başladı. Elif'i pencereden görmek için dışarıda bekleyen kardeşlerin onu gördüğünde "Elif! Seni seviyoruz" diye sevinçlerini gösteren video ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada gündem olmuştu. Bakan Koca açıkladı: “Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak” | Video

Birçok kişi kardeşlerin sevinç çığlıklarını gösteren bu duygusal anları paylaşmaya başladı.

"GENEL DURUMU İYİ"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise Elif ve kardeşlerinin bu duygusal anlarına kayıtsız kalmadı. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Görüntüler, bu sevince kayıtsız kalamayan bir vatandaşımız tarafından çekildi ve büyük ilgi uyandırdı" dedi. Bakan Koca, Elif hakkında sosyal medyadan bilgi vererek sözlerine şöyle devam etti: "Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesi'nde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak."