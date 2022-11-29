Sosyal medyada harf hilesiyle büyük vurgun

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, otomobil ve bungalov kiralamak isteyen vatandaşların dolandırıldığını tespit etti. Siber dolandırıcıların, kurumsal firmaların web adreslerini kopyalayıp site isminde harf değişikliği yaptıkları ortaya çıktı. "Patates hat" olarak tabir edilen numaraları sitedeki 'iletişim' bölümüne ekleyen dolandırıcılar, "oltalama" yöntemiyle hazırladıkları kopya sitelere sosyal medyadan reklam verdi ve araç yada bungalov kiralamak isteyenlerden sigorta, kasko peşinatı gibi ücretler talep etti. Dolandırıcıların özellikle Facebook ve Twitter sitesini bire bir kopyalayarak Facebook ismindeki 'book' kelimesindeki iki o harfi yerine iki sıfır kullandıkları, Twitter'da ise 'w' harfi yerine iki 'v v' yazarak vatandaşı yanılttıkları belirlendi. Sitelerin güvenli olduğunu zanneden vatandaş bin lira ile 40 bin lira arasında kaparo gönderdi. Kiralama günü aradıkları numaranın kapalı olduğunu gören vatandaş dolandırıldığını fark etti. Asayiş ekipleri, 6 ay süren takibin ardından, 30 kişiyi mağdur eden dolandırıcılara yönelik Ankara merkezli 15 ilde operasyon düzenledi. 21 kişi gözaltına alındı.