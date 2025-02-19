Sosyal medyada linke tıkladı 600 bin lira dolandırıldı

Antalya'da yaşayan emekli Faruk Gülcemal (60), sosyal medyada bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlenmesinin ardından adına 600 bin TL'lik kredi kullanıldığını öğrenince suç duyurusunda bulundu. Gülcemal, sosyal medyada bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlendiğini ve 24 saat boyunca açılmadığını belirterek, "Ertesi gün telefoncuya gittim, telefonu açtırdım. Ardından fatura ödemek için telefon bankacılığına girdim ama açamadım. Bankanın şubesine gittim. Adıma 600 bin liralık kredi çekildiğini öğrendim" dedi. Hukuki süreç başlattığını aktaran Gülcemal, emekli maaşıyla bu miktarı ödeyemeyeceğini belirterek, mağdur olduğunu söyledi.