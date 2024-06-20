Sosyal medyada paylaşılmıştı! Ata işkenceye gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay, sosyal medyada "Başakşehir'de ata işkence ediliyor" başlığıyla paylaşıldı. 18 Haziran Salı günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde 3 kişinin bir at arabası üzerinde yolculuk yaptıkları esnada atın kontrolünü elinde bulunduran kişinin sopa ile ata işkence yapmak suretiyle vurduğu belirlendi. İnceleme başlatıldı.

Atın sahibinin C.B. isimli kişi olduğu, olay anında atın kontrolünün E.B. isimli çocukta olduğu tespit edildi. Şüpheliler ikamet adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. İşkenceye uğrayan at ise Eyüp Sultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekipleri'ne teslim edildi. C.B. isimli kişiye "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında 4 bin 810 lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan E.B. isimli çocuk, yasal işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. C.B. isimli şüpheli ise "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.