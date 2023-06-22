Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 22.6.2023 23:37

Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı

Sosyal medyada, sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara yönelik tehditte bulunduğu iddia edilen Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı

Pati Koruyucuları üyesi bir kişinin, 18 Haziran'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara karşı ölüm tehdidinde bulunduğu iddiası üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı. "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediği tespit edilen B.A. isimli şüpheli, kimlik bilgilerinin belirlenmesinin ardından bugün gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı
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