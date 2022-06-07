Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu... Sosyal medyadaki paylaşımlar polisi harekete geçirdi
Giriş Tarihi: 7.6.2022 16:30 Son Güncelleme: 7.6.2022 16:34

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu... Sosyal medyadaki paylaşımlar polisi harekete geçirdi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu... Sosyal medyadaki paylaşımlar polisi harekete geçirdi

Gaziantep'te sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla uyuşturucu madde kullanımını özendiren 19 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik suçların engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 19 kişinin sosyal medya üzerinden özendirici paylaşımlar yaptığını belirleyince soruşturma başlattı.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Aleni şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek"ten yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yeni 3600 ek gösterge tablosu ile emekli maaşı ve ikramiyesi hesapla! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Ek gösterge artışı ile kim ne kadar alacak?
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: YENİ formül! Ek gösterge tablosu ile emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplama
Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuzda en düşük ve en yüksek emekli zammı hakkında kritik viraj!
Survivor eleme adayı kim oldu, dünkü yarışmada dokunulmazlığı kim kazandı! Survivor All Star yeni bölüm ile kim elendi, kim gitti? Final adaylığından potaya!
Asgari Ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? 2022 İşte, yeni asgari ücret hesap tablosu
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor: Fark 2.259 TL'yi buldu! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Son dakika: Bir 'Tosuncuk' vakası daha! Türkiye genelinde 110 bin kişi dolandırıldı
Son Dakika: Asgari ücrete zam için yeni reçete! Başkan Recep Tayyip Erdoğan sinyali verdi: Asgari ücret Temmuz zammı geliyor mu?
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge açıklamasını yaptı! Memur ve memur emeklisi için büyük kazanç olacak! İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları
Son dakika: Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel ve EYT açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu... Sosyal medyadaki paylaşımlar polisi harekete geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA