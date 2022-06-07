Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu... Sosyal medyadaki paylaşımlar polisi harekete geçirdi

Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik suçların engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 19 kişinin sosyal medya üzerinden özendirici paylaşımlar yaptığını belirleyince soruşturma başlattı.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Aleni şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek"ten yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.