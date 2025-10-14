Sosyal medyadan bulup Türkiye’ye geldi! 47 bin euro’luk ameliyatta can verdi! ’Ameliyat sırasında doktor kantindeydi!’

'OTOPSİ RAPORU YAPILMADI'

Aileye verilen ölüm belgesinde, 'doğal ölüm' yazıldığını söyleyen Avukat Tankut, Ivanka Yordanova'nın organlarının çalınmış olma ihtimalinden şüphelendiklerini belirtip, otopsi yapılmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Ölüm belgesinde 'doğal ölüm' yazıyor. Otopsi yapılmamış. Cenaze o şekilde teslim ediliyor. Bu süreçten sonra müvekkilim şüpheler içerisinde eşine ne olduğunu merak ediyor. O hastanede neler yaşandı, ameliyatı kim yaptı diye düşünüyor. Ameliyat sırasında ne oldu, rapora nasıl 'doğal ölüm' yazabiliyorlar merak ediyor. Yoğun bakıma alındıktan sonraki süreçte, müvekkilim doktoru aradığı sırada yoğun bakımdaki doktorun söylediklerini anlatıyor. Doktor da yoğun bakımdaki personellerin hep bu şekilde konuştuğunu, olayın kendisinden çıktığını, ameliyatın başarılı geçtiğini, artık sorumluluğun yoğun bakımdaki personellere ait olduğunu söylüyor. Bütün sürecin ardından biz, otopsi yapılmadığını tespit ettikten sonra suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunda bulunmaya hazırlanırken imzası ve mührü olmayan bir evrak geldi. Ölüm sebebiyle ilgili İngilizce yazılı bir evrak. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bulgaristan'da aynı zamanda aile de otopsi yapılması için savcılığa başvuruda bulundu. Her şey olmuş olabilir. Belki de bir organ nakli yapıldı. Belki hatalı bir durum oldu. Bu kadar vaatlerle girilen bir ameliyat nasıl bu şekilde sonuçlandı. Otopsi için başvurumuzun bir an önce kabul edilmesini, Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmesini bekliyoruz."