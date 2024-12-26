Sosyal medyadan müstehcen video paylaşan kadın tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sosyal medyadan kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı tespit edilen Gönül S'yi gözaltına aldı.

7 suç kaydı olduğu belirlenen kadın"müstehcenlik" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Gönül S.'nin canlı video paylaşıl siteleri üzerinden yayın açarak içeriklerini para karşılığı sattığı belirlendi. Pornografik içerikleri 'X' platformu üzerinden de tüm kullanıcılara açık olarak yayınladığı öne sürüldü.