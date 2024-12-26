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Giriş Tarihi: 26.12.2024 12:29 Son Güncelleme: 26.12.2024 12:44

Sosyal medyadan müstehcen video paylaşan kadın tutuklandı

İstanbul'da müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Gönül S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gönül S.‘bin benzer suçlardan 7 kaydının olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sosyal medyadan müstehcen video paylaşan kadın tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sosyal medyadan kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı tespit edilen Gönül S'yi gözaltına aldı.

7 suç kaydı olduğu belirlenen kadın"müstehcenlik" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Gönül S.'nin canlı video paylaşıl siteleri üzerinden yayın açarak içeriklerini para karşılığı sattığı belirlendi. Pornografik içerikleri 'X' platformu üzerinden de tüm kullanıcılara açık olarak yayınladığı öne sürüldü.

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Sosyal medyadan müstehcen video paylaşan kadın tutuklandı
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