Sosyal medyadan paylaşmıştı: İftiranın bedeli

Diyarbakır'da esnaf olan M.O., yaklaşık 2 yıl önce sosyal medya üzerinden Y.A. isimli kadınla tanıştı. Kısa sürede sevgili olan ikili, yaklaşık bir yıl süren birlikteliğin ardından evlenmeye karar verdi. M.O., evlenme teklifi edeceği gün Y.A.'nın daha önce evlenip boşandığını öğrendi. Cebindeki evlilik teklifi yüzüğü ile Y.A. ile buluşan M.O., sevgilisine 'Neden bana evlenip boşandığını söylemedin?' dedi. Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Y.A., polis merkezine giderek ayrıldığı sevgilisinin kendisini darp ve taciz ettiğini ileri sürdü. M.O. darp nedeniyle adli para cezası alırken taciz iddiası ispatlanamadı. Öfkesi dinmeyen genç kadın, sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak, M.O.'nun fotoğrafını paylaşıp, 'tacizci' diye yazdı. M.O.'nun suç duyurusu üzerine Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Y.A., 2 yıl hapse çarptırıldı.