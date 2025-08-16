Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyadan silah satıyordu! Uşak’ta enselendi
Sosyal medyadan silah satıyordu! Uşak’ta enselendi

Sosyal medya üzerinden silah satışı yapan şüpheli, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Uşak’ta yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir şüphelinin iletişim uygulaması üzerinden silah satışı yaptığına dair bilgi edinildi. Bunun üzerine şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 adet belgesiz av tüfeği, 1 adet belgesiz havalı tüfek, 1 adet belgesiz kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet belgesiz saçma atan havalı tabanca ve şarjörü, 1 adet testere ağızlı pala, 1 adet oluklu pala, 2 adet oluklu kasatura, 2 adet muşta, 13 adet tüfek kartuşu, 19 adet gaz tüpü ve saçma ele geçirilmiştir. Şüpheli, Uşak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

