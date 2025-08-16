Sosyal medyadan silah satıyordu! Uşak’ta enselendi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir şüphelinin iletişim uygulaması üzerinden silah satışı yaptığına dair bilgi edinildi. Bunun üzerine şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 adet belgesiz av tüfeği, 1 adet belgesiz havalı tüfek, 1 adet belgesiz kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet belgesiz saçma atan havalı tabanca ve şarjörü, 1 adet testere ağızlı pala, 1 adet oluklu pala, 2 adet oluklu kasatura, 2 adet muşta, 13 adet tüfek kartuşu, 19 adet gaz tüpü ve saçma ele geçirilmiştir. Şüpheli, Uşak'ta yakalanarak gözaltına alındı.