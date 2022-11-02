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Giriş Tarihi: 2.11.2022 11:38

Sosyal medyadan siparişle sahte pasaport yapan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Fatih’te yurtdışında yaşayan insanlarla çeşitli sosyal medya mecraları üzerinden iletişim kurup gidecekleri ülkelere göre sahte kimlik ve pasaport ayarlayan 2 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Operasyonda çok sayısı farklı ülkelere ait kimlik ve pasaport ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sosyal medyadan siparişle sahte pasaport yapan 2 şüpheli yakalandı

Fatih ilçesi Cerrahpaşa Mahallesi'nde ikamet eden R.B. ve M.K.I. isimli şahısların sahte kimlik ve pasaport yaptıkları bilgisinin edinilmesi üzerine harekete geçen Göçmen Şube ekipleri belirlenen adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda R.B. ve M.K.I. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan incelemelerde şüpheli şahısların yurtdışında yaşayan şahıslarla çeşitli sosyal medya platformlarından iletişime geçerek, istenilen ülkeye göre sahte pasaport ve kimlik düzenledikleri tespit edildi. Düzenledikleri belgelere mor ışıkta video çekerek alıcıları ikna ettikleri ve güven sağladıkları belirlendi. Müşterilerin de bu belgeleri Türkiye üzerinden hedef ülkelere gitmek için kullanmaya çalıştıkları anlaşıldı.

YÜZLERCE KİMLİK VE PASAPORT

Operasyon çerçevesinde suça kullanıldığı tespit edilen; 42 farklı ülkeye ait 113 adet kimlik kartı ve 90 adet boş kimlik kartı, 15 farklı ülkeye ait 27 adet pasaport, 21 farklı ülkeye ait boş 22 adet pasaport kapağı, 5 farklı ülkeye ait kimlik bilgileri olmayan 9 pasaport, 31 farklı ülkeye ait 439 adet pasaport ve vize yaprağı, 13 adet farklı ülkelere ait boş kimlik, 785 adet hologram filigran, 510 adet boş pasaport kimlik benzeri değerli kâğıt, 1490 adet değerli kâğıt, 427 adet lamine ve 15 adet çip, Delgeç, cetvel, büyüteç, 4 adet numaratör, 5 adet zımpara ve 5 adet stampa, Farklı ülkelere ait 17 adet mühür, 7 adet boya, 2 adet press aleti ve 7 adet uçuş kartı, 6 adet cep telefonu, 7 adet renkli yazıcı, Sahte para makinesi ve 1 adet mikroskop, 201,3 gram gelen metamfetamin uyuşturucu madde, 2 bin 550 Euro ve 3 bin 200 lira ele geçirildi.

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Sosyal medyadan siparişle sahte pasaport yapan 2 şüpheli yakalandı
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