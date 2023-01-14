Sosyal medyadan tarihi eser kaçakçılığı yapanlara şok baskın

SEÇUKLU, BİZANS VE OSMANLI DÖNEMLERİNE AİT ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri şahsın ikamet adresine operasyon düzenledi. Operasyonda; 169 Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen dürbün, 2 şarap testisi, 3 şamdanlık, 2 havan, baharat öğütücü, 5 gümüşlük, su matarası, 4 kılıç, 4 kolye, 13 ahşap baston, Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 minyatör heykel, 4 hançer ile 5 kılıç ele geçirildi.