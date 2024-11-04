Sosyal medyadan uyuşturucu satışına operasyon… 142 kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; internet siteleri, sosyal medya platformları ve söz konusu platformlarda oluşturulan sohbet odalarındaki mesajlaşma uygulamalarında uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve 155 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Özel Harekat destekli operasyonlarda 142 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda iki kilo 647 gram Skunk maddesi, bir kilo 476 gram Ketamin maddesi, 641 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bin 404 adet uyuşturucu hap, 413 gram Kokain maddesi, 100 gram Hint Keneviri Tohumu, 39 adet LSD maddesi, 34 gram Metamfetamin maddesi, 10 gram Eroin maddesi, 2.55 gram Sihirli Mantar Tozu Maddesi, 850 gram kimyasal katkı maddesi, 287 gram aseton, üç hassas terazi, 1'i kuru sıkı altı ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği, 18 mermi, 179 bin 860 lira ve dört bin 20 dolar ele geçirildi.