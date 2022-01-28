Sosyal medyadan yol yardımı istediler

Yalova'dakiKirazlı köyü Güneş Sokak'ta yaşayan Şerife ve Mustafa Ceylan çifti, 8 gündür şehre ulaşım sağlayamadıkları için sosyal medya üzerinden yardım talebinde bulundu. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekmek almaya bile gidemediğini belirten 60 yaşındaki Şerife Ceylan'ın yardımına koşan Yalova Belediyesi'nin ekipleri, iş makinesi ile sokağı kardan temizledi. Tuzlama çalışması da yapan görevlilere sobanın üzerinde demlediği çayı ikram eden Ceylan, Yalova Belediyesi'nin yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti. Ceylan, belinde ve ayağında platin olduğu için yürümekte zorluk çektiğini söyledi.