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Giriş Tarihi: 29.1.2022

Sosyal medyadan yol yardımı istediler

AA
Sosyal medyadan yol yardımı istediler
Yalova'daki Kirazlı köyü Güneş Sokak'ta yaşayan Şerife ve Mustafa Ceylan çifti, 8 gündür şehre ulaşım sağlayamadıkları için sosyal medya üzerinden yardım talebinde bulundu. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekmek almaya bile gidemediğini belirten 60 yaşındaki Şerife Ceylan'ın yardımına koşan Yalova Belediyesi'nin ekipleri, iş makinesi ile sokağı kardan temizledi. Tuzlama çalışması da yapan görevlilere sobanın üzerinde demlediği çayı ikram eden Ceylan, Yalova Belediyesi'nin yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti. Ceylan, belinde ve ayağında platin olduğu için yürümekte zorluk çektiğini söyledi.

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Sosyal medyadan yol yardımı istediler
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