Sosyal medyanın yemek kültürünü etkilediği saptandı

Sosyal medya, giyimden seyahate hatta yemek kültürüne kadar birçok alanda hayatımızı etkiliyor. BBC, son dönemde sosyal medya platformu TikTok'un en popüler yemek trendlerinden biri haline gelen Dubai çikolatasına yer verdi. Tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde butik bir çikolata mağazasına ait olan çikolata, TikTok'ta yer almasının ardından viral hale geldi. 100 milyondan fazla izlenen videonun ardından TikTok'ta #dubaichocolate etiketli on binlerce gönderi yapıldı.Yemeğin kendi platformlarında büyük bir kategori olduğunu belirten TikTok, bu başlıkla ilgili 1 milyar videoya ev sahipliği yaptığını söylüyor. Bu nedenle TikTok'un kullanıcıları için öne çıkardığı videoların onların yediklerini etkiledikleri düşünülüyor. İngiltere merkezli sağlıklı yaşam uygulaması MyFitnessPal ve Dublin Üniversitesi'nin ortak bir araştırması, Z ve Y kuşağından TikTok kullanıcılarının yüzde 57'sinin platformdaki beslenme trendlerinden etkilendiğini bulmuştu. Viral paylaşımları analiz eden uzmanlar, bu gönderilerin ortak özelliklerini duygusal cazibe, ilişki kurulabilirlik, paylaşılabilirlik olarak sıraladı.