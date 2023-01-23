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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Sosyal tesislerde Kuran-ı Kerim öğreniyorlar

İHA
Sosyal tesislerde Kuran-ı Kerim öğreniyorlar
Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından Binevler Mahallesi'ndeki Binevler Sosyal Tesisi'nde kadınlara yönelik açılan Kuran Kursu'na her yaş grubunun büyük bir ilgi göstermesi dikkat çekiyor. Yaşları 30 ile 70 arasında değişen kadınların yanı sıra çocuklar ve gençler de açılan kurslarda Kuran-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Gösterdikleri gayretle Kuran-ı Kerim öğrenmenin yaşının olmadığını da gösteren kadınlar, azimleri ile her yaştakilerin azmettiklerinde Kuran-ı Kerim'in kolaylıkla öğrenilebileceğini gösteriyor. Şahinbey Belediyesi kurslarına yoğun ilgi gösteren kursiyerler birçok farklı branşlarda eğitim alabiliyor. Kursa katılan Emine Alaka, en büyük hayalinin Kuran-ı Kerim'i öğrenmek olduğunu ve bu hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek "Küçüklüğümde Kuran-ı Kerim'i öğrenemediğim için hep buruktum. Rabbime şükürler olsun, artık öğrendim. Bu kursu açanlardan, emeği ve katkısı olanlardan Allah razı olsun. Kuran-ı Kerim'i öğrenmek çok güzel bir duygu. Kendimi dünyaya yeni gelmiş gibi hissettim. Allah herkese Kuran-ı Kerim öğrenmeyi nasip etsin" dedi.

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Sosyal tesislerde Kuran-ı Kerim öğreniyorlar
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