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Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:33

Soyacakları evleri dürbünle izlemişler: 1 milyonluk vurgun yapan 11 şüpheli yakalandı

Ankara'da hırsızlık yapacakları adresleri önceden dürbünle izleyen 11 hırsızlık şüphelisine yönelik 'Keklik' operasyonu düzenlendi. Zanlıların 18’i evden 9’u işyerinden 27 hırsızlık olayında mağdurları yaklaşık 1 milyon lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Soyacakları evleri dürbünle izlemişler: 1 milyonluk vurgun yapan 11 şüpheli yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmada 27 ayrı hırsızlık olayını Ç.Ş., İ.Ö., T.U. K.Ç. M.E.'nin gerçekleştirdiğini, çaldıkları malzemeleri ise S.A., F.S., M.E., D.P., M.G., Ü.Ç. ve İ.Ö. aracılığıyla piyasaya sürdüklerini tespit etti.

12 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU

Polis ekipleri hırsızlara yönelik 12 ayrı adrese düzenlediği 'Keklik' operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 22 televizyon, 5 silah, bu silahlara ait 4 şarjör, 129 mermi, 3 pompalı tüfek ile 21 av fişeği, 4 cep telefonu, 14 saat, 2 bin 923 paket sigara, 3 el feneri, 2 dürbün ve olaylarda kullanılmak üzere 4 çift eldiven ele geçirdi.

DÜRBÜNLE EVLERİ İZLEDİLER

Şüphelilerin 18'i evden, 9'u iş yerinden hırsızlık yaptıkları, yakalanmamak için olaylarda kullandıkları araçları uzak mesafede bırakıp kilometrelerce yürüyerek adreslere gittikleri saptandı. Hırsızlık yapacakları adresi önceden belirleyip, dürbünle izleyen şüphelilerin, özellikle bağ evlerinden para, elektronik eşya, tüfek, el aletleri ile para edecek eşya, iş yerlerinden de para ve sigara çaldıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin hırsızlık sırasında eldiven ile kar maskesi kullandıkları tespit edildi.

1 MİLYONLUK VURGUN

Hırsızlık şüphelilerinin, çaldıkları malzemeleri geçici olarak D.P., K.Ç. ve İ.Ö.'nün ikametinde sakladıkları ve S.A., M.G. ve İ.Ö.'ye sattıkları, bu kişilerin de malzemeleri değerinin altında piyasaya sürdükleri bildirildi. Şüphelilerin, 27 hırsızlık olayında mağdurları yaklaşık 1 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

HEPSİ SABIKALI

Şüphelilerin, tamamına yakını hırsızlık olmak üzere S.A.'nın 29, Ç.Ş.'nin 20, İ.Ö.'nün 18, K.Ç.'nin 11, T.U.'nun 8, M.E.'nin 6, Ü.Ç.'nin 5, İ.Ö.'nün 4, F.S.'nin 1, M.G.'nin 1, M.E.'nin 1 olmak üzere toplam 104 suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

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Soyacakları evleri dürbünle izlemişler: 1 milyonluk vurgun yapan 11 şüpheli yakalandı
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