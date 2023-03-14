Soyadına yaraşır depremzede! Depremzede Furkan için durmak yok

Furkan Yardım, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlere Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandı. Oturdukları 3 katlı evde hasar oluşan Furkan, ailesiyle birlikte dışarı çıkmayı başardı. Gün ağardığında felaketin boyutunu gören Furkan, hemen enkaz alanlarına giderek can kurtarma telaşına düştü, 10 gün boyunca Malatya'da görev yapan Furkan daha sonra ailesi ile birlikte Konya'ya geldi. Sıfır evlerini depremzedelere açan Dedemli Mahallesine yerleşen Furkan, Konya'da da gönüllü olarak çalışmaya devam ediyor.

'BOŞ DURMAYA NİYETİM YOK'

Olayın travmasını halen daha yaşadığını belirten Furkan Yardım, duygularını SABAH'a anlattı. Yardım, "Deprem anında can havliyle kendimizi dışarı attık. Olayın şokuyla durumun büyüklüğünü fark edemedik. Ancak gün ağarınca felaketin boyutunu gördük. Enkazlara yöneldik. Enkazlardan sağ çıkardıklarımızda cansız çıkardıklarımız oldu. Sevdiklerimizi, arkadaşlarımı kaybettim. Aslen Adıyamanlıyız. 2 köyümüz insanlarla birlikte yok oldu. Yollar ve hava şartları nedeniyle oraya ulaşamadık. 10 gün boyunca gönüllü olarak Malatya'da çalıştım. Araçlarımızla erzak, kıyafet dağıttık. Elimizden geldiğince insanların yarasına merhem olmaya çalıştık.

Bazı sebeplerden dolayı 10 gün sonra Konya'ya geldik. Dedemli halkı bize sıfır evlerini açtı. Rabbime şükürler olsun burası çok güzel. Yaraları burada sarmaya devam edelim dedim. Burada da ev eşyaları dağıtımında gönüllü olarak çalıştım. 20 günden fazla gelen depremzedelere ev eşyaları verildi, bunların dağıtımını yaptık. Bundan sonrada boş durmaya niyetim yok. Depremzedeler için ne yapabilirim diye elimden geleni yapacağım" dedi.