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Giriş Tarihi: 14.3.2023 07:50

Soyadına yaraşır depremzede! Depremzede Furkan için durmak yok

Asrın felaketi depremlere Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yakalanan 25 yaşındaki Furkan Yardım, evden çıkar çıkmaz enkaz alanlarında çalışmaya başladı. Birçok insanın kurtarılmasında vesile olan Yardım, daha sonra ailesiyle birlikte Konya’ya geldi. Burada da yardım kuruluşlarında gönüllü olarak görev yapan Furkan, “Aslen Adıyamanlıyız. 2 köyümüz insanlarla birlikte yok oldu. Ben depremzedeler için ne yapabilirim diye uğraşıyorum. Bundan sonra da gönüllü olarak çalışmaya devam edeceğim” dedi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Soyadına yaraşır depremzede! Depremzede Furkan için durmak yok

Furkan Yardım, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlere Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandı. Oturdukları 3 katlı evde hasar oluşan Furkan, ailesiyle birlikte dışarı çıkmayı başardı. Gün ağardığında felaketin boyutunu gören Furkan, hemen enkaz alanlarına giderek can kurtarma telaşına düştü, 10 gün boyunca Malatya'da görev yapan Furkan daha sonra ailesi ile birlikte Konya'ya geldi. Sıfır evlerini depremzedelere açan Dedemli Mahallesine yerleşen Furkan, Konya'da da gönüllü olarak çalışmaya devam ediyor.

'BOŞ DURMAYA NİYETİM YOK'

Olayın travmasını halen daha yaşadığını belirten Furkan Yardım, duygularını SABAH'a anlattı. Yardım, "Deprem anında can havliyle kendimizi dışarı attık. Olayın şokuyla durumun büyüklüğünü fark edemedik. Ancak gün ağarınca felaketin boyutunu gördük. Enkazlara yöneldik. Enkazlardan sağ çıkardıklarımızda cansız çıkardıklarımız oldu. Sevdiklerimizi, arkadaşlarımı kaybettim. Aslen Adıyamanlıyız. 2 köyümüz insanlarla birlikte yok oldu. Yollar ve hava şartları nedeniyle oraya ulaşamadık. 10 gün boyunca gönüllü olarak Malatya'da çalıştım. Araçlarımızla erzak, kıyafet dağıttık. Elimizden geldiğince insanların yarasına merhem olmaya çalıştık.

Bazı sebeplerden dolayı 10 gün sonra Konya'ya geldik. Dedemli halkı bize sıfır evlerini açtı. Rabbime şükürler olsun burası çok güzel. Yaraları burada sarmaya devam edelim dedim. Burada da ev eşyaları dağıtımında gönüllü olarak çalıştım. 20 günden fazla gelen depremzedelere ev eşyaları verildi, bunların dağıtımını yaptık. Bundan sonrada boş durmaya niyetim yok. Depremzedeler için ne yapabilirim diye elimden geleni yapacağım" dedi.

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Soyadına yaraşır depremzede! Depremzede Furkan için durmak yok
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