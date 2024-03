Soydan: 100 Projeyi sadece sayı olarak değil, 100 eksik, 100 sorun olarak görün

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlar ve esnaflarla buluşmaya devam ediyor. "Bizim amacımız kimseyi eleştirmek değildir. Hizmet eden herkese teşekkür ederiz" diyen Soydan, "Ancak biz aday olduğumuza göre, 100 proje açıkladığımıza göre demek ki bu kentte her şey iyi değil. Mersin kötü yönetiliyor, derken boşuna söylemedik. Vatandaşlarımızın geri bildirimleri var, şikayetleri var. Mersin keşke reklam afişlerindeki gibi memnun olsa ve hiç sorunu olmasa. Ama öyle değil. 100 Projeyi sadece bir sayı olarak değil, 100 eksik, 100 sorun olarak görün. Biz bu sorunları ve diğer sorunları çözeceğiz" dedi.

"BAHANELERE SIĞINACAK VAKTİMİZ YOK"

Mersin'in her geçen gün geriye gittiğinin altını çizen Serdar Soydan, "Bizim bahanelere sığınacak vaktimiz yok. Tüm Bakanlarla görüşebiliriz. Her kapıyı çalarız. Büyükşehir Belediyesinin devasa bütçesi var. Ama hizmet aynı oranda değil. Gelişmişlik aynı oranda değil. Memnuniyet aynı oranda değil. Kent algı ile değil, üretken ve samimi olarak yönetilir" diye konuştu.

"YILLARDIR AYNI SORUNLAR DEVAM EDİYOR, 100 DEĞİL, 200 PROJE AÇIKLAYABİLİRDİK"

Projelerinin Mersin'in sorunlarını ve eksiklerini gösterdiğini belirten Serdar Soydan, "Her gün bu kentin sokaklarındayız. Aday olmadan önce de ben bu buradaydım. Siyasetin her kademesinde görev aldım. Sorunları yerinde gördüm. Aynı sorunlar devam ediyor. Şayet bu kentin sorunları yıllardır değişmiyorsa o zaman özeleştiri yapmak lazım. Planlamaları doğru yapmak lazım. Biz 100 projemizi boşuna açıklamadık. Sadece 100 projeyi dolduralım diye de açıklamadık. Hepsinin üzerinde de tek tek çalıştık. Çünkü her biri Mersin'in bir ihtiyacını gideriyor, bir sorununu çözüyor. Emin olun, yüz değil, 200 proje bile açıklayabilirdik. Onun için 100 Proje sadece bir sayı değildir. 100 eksik, 100 sorundur" dedi.