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Giriş Tarihi: 25.6.2022 10:50

Soyduğu iş yerinden sürünerek kaçan hırsız kamerada

EMİR SOMER EMİR SOMER
Soyduğu iş yerinden sürünerek kaçan hırsız kamerada

İstanbul’da bir iş yerini soyan ve kasadaki paraları aldıktan sonra gizlenmek amacıyla iş yerinden sürünerek kaçan hırsız, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Sancaktepe İlçesi Akpınar Mahallesi'nde market olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinden 600 lira nakit para çalan hırsızın kimliği, söz konusu iş yerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle tespit edildi. Hırsızın iş yerine; arka giriş kapısını bir aparat yardımıyla açarak girdiği belirlendi. Ödeme noktasına yönelen hırsızın kasadaki paraları aldıktan sonra gizlenmek amacıyla sürünerek soyduğu iş yerinden çıktığı ve kaçtığı belirlendi. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Açık kimliği kısa süre içerisinde tespit edilen İ.G. isimli hırsız, yine Sancaktepe İlçesi'ne bağlı olan Veysel Karani Mahallesi'nde Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. İ.G. isimli hırsız Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Soyduğu iş yerinden sürünerek kaçan hırsız kamerada
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