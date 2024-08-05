Soyer haberim yok demişti ama kayıp çanın fotoğrafları ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Yunan Konsolosluğuna hediye ettiği iddia edilen tarihi çanın görüntüleri ortaya çıktı. Seferihisar Belediyesi işçilerinin çanı, inşa edilen özel bir kaide ile birlikte kamyonete yüklerken çekilmiş fotoları kent gündemine bomba gibi düştü. İçişleri Bakanlığı, tarihi çanın Soyer tarafından yetkili makamlardan izin alınmadan Yunan Konsolosluğuna hediye edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmış, müfettiş görevlendirmişti. Dönemin İzmir büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer de bakanlığın kayıp çan iddiaları üzerine İzmir' müfettiş görevlendirdiğini belirtip: "Ben böyle bir çanı hiç görmedim, hiçbir Yunan Konsolosluğuna hediye etmedim Haberim olmayan bir konuda mülkiye müfettişleri soruşturma başlatmış. Bir dedikodu üzerinden bu kadar saygın bir meslek olan mülkiye müfettişlerinin soruşturma başlatması çok üzücüdür" ifadelerini kullanmıştı. Ortaya çıkan yeni görüntülerin ardından bakanlığın nasıl bir tutum takınacağı merak konusu oldu.

SEFERİHİSAR'DA İKİ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

2019 Yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer iddiayla göre Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde geçmişte Seferihisar Belediyesinde sergilenen ve Yunan Kilisesine ait olduğu öne sürülen tarihi çanı ilgili makamlardan izin almadan kendi insiyatifi ile Yunan Konsolosluğuna hediye etti.

BAKANLIK SORUŞTURMA AÇTI

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Seferihisar'da bir vatandaşın ihbarı üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bahse konu çanla ilgili iddiaların araştırılması için Bakanlık İzmir'e mülkiye müfettişi görevlendirdi. O süreçte İl Kültür Müdürlüğü de yapılan incelemede envanterde böyle bir çana rastlanmadığını açıkladı.

BEN BÖYLE BİR ÇANI GÖRMEDİM

Konuya ilişkin ulusal bir televizyon kanalında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: "' Ben böyle bir çanı hiç görmedim, hiçbir Yunan Konsolosluğuna hediye etmedim. Haberim olmayan bir konuda mülkiye müfettişleri soruşturma başlatmış. Bir dedikodu üzerinden bu kadar saygın bir meslek olan mülkiye müfettişlerinin soruşturma

başlatması çok üzücüdür" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER BOMBA ETKİSİ YARATTI

Olay tam kapandı derken üzerindeki yeleklerde Seferihisar Belediyesi yazan işçilerin özel bir kaide üzerine oturtulmuş çanı kamyonete yüklerken çekilmiş fotoları ortaya çıktı. Seferihisar Belediyesi şantiyesinde çekildiği iddia edilen fotoların ne zaman çekildiği netlik kazanmazken o süreçte çanın bir fuarda sergilenmek üzere kamyonete yüklendiği iddia edildi.

GÖZLER BAKANLIKTA

Şimdi tüm gözler İçişleri Bakanlığına çevrildi. Ortaya çıkan fotoğraflar ışığında Bakanlığın yeni bir soruşturma başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.