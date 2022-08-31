Haberler Yaşam Haberleri Soyer sözünde durmadı! Balıklar ölüyor...
Giriş Tarihi: 31.8.2022 14:17 Son Güncelleme: 31.8.2022 14:29

Soyer sözünde durmadı! Balıklar ölüyor...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim meydanlarında körfez temizliğine ilişkin 3 yıl sonra körfezde yüzeceğim sözü lafta kaldı. Aradan geçen 3 yılı aşkın süre içinde körfezdeki su kalitesinin artırılmasına ilişkin herhangi bir çalışma yapılmayınca olan balıklara oldu.

ERTAN GÜRCANER
Soyer sözünde durmadı! Balıklar ölüyor...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in körfez temizliğine ilişkin söylemleri de diğer birçok söylemi gibi havada kaldı.

Körfeze akan evsel atıkların önüne geçemeye ilişkin gerekli yatırımlar aradan geçen 3 yıllık süreçte bir türlü hayata geçirilmeyince olan balıklara oldu.

SAHİLE ÇOK SAYIDA BALIK ÖLÜSÜ VURDU

Dün sabah saatlerinde Bostanlı Sahillerine çok sayıda balık ölüsü vurdu. Görenlerin yüreğini sızlatan görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi. Karşılaştıkları içler acısı manzaraya tepki gösteren İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yerel seçim öncesi körfez temizliğine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmesini istedi.

Soyer'in seçim öncesi meydanlarda İzmir'deki pis koku sorununu çözeceğim demesine rağmen havaların ısınmasıyla birlikte kentin ağır bir lağım kokusu ile karşı karşıya kaldığını belirten İzmirliler; "Sayın başkan '3 yıl sonra iç körfezde yüzeceğim' demişti. Aradan 3 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen bu vaadini yerine getiremedi. Körfez iyileşeceğine her geçen gün kötüye gidiyor. Bu da yetmezmiş gibi gerekli yatırımlar zamanında hayata geçirilmediği için iç körfezdeki su kalitesi her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bunun sonucu olarak da körfezde yaşayan canlılar bir bir ölmeye başladı. En son Bostanlı Sahilinde bu gün karşılaştığımız manzara resmen yüreğimizi yaktı. Artık yeter. Seçimlere 2 yıldan az bir süre kaldı. Başkan İzmirlilere verdiği sözleri ne zaman yerine getirmeyi düşünüyor merak ediyoruz?" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi 2022: İŞKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
MASTERCHEF kim kazandı, hangi takım? TV8 ile dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
Emekli promosyon 2022 son gün! Ödemeler 10 bin TL sınırında: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi
YKS EK TERCİH kılavuzu 2022 PDF: ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar açıklandı mı?
Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: 10 Bin TL'yi buluyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı
CHP'li belediyeden prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü
Komşu doğal gaz krizinin çaresini Türkiye'de buldu! TIR'lar dolusu satın aldılar
EYT SON DAKİKA 31 AĞUSTOS I Bakan Bilgin: Tek formül tek çözüm! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
CHP’li Bandırma Belediyesi’nden şehit babasına büyük ayıp
ARKADAŞINA GÖNDER
Soyer sözünde durmadı! Balıklar ölüyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA