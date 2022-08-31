Soyer sözünde durmadı! Balıklar ölüyor...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in körfez temizliğine ilişkin söylemleri de diğer birçok söylemi gibi havada kaldı.

Körfeze akan evsel atıkların önüne geçemeye ilişkin gerekli yatırımlar aradan geçen 3 yıllık süreçte bir türlü hayata geçirilmeyince olan balıklara oldu.

SAHİLE ÇOK SAYIDA BALIK ÖLÜSÜ VURDU

Dün sabah saatlerinde Bostanlı Sahillerine çok sayıda balık ölüsü vurdu. Görenlerin yüreğini sızlatan görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi. Karşılaştıkları içler acısı manzaraya tepki gösteren İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yerel seçim öncesi körfez temizliğine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmesini istedi.

Soyer'in seçim öncesi meydanlarda İzmir'deki pis koku sorununu çözeceğim demesine rağmen havaların ısınmasıyla birlikte kentin ağır bir lağım kokusu ile karşı karşıya kaldığını belirten İzmirliler; "Sayın başkan '3 yıl sonra iç körfezde yüzeceğim' demişti. Aradan 3 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen bu vaadini yerine getiremedi. Körfez iyileşeceğine her geçen gün kötüye gidiyor. Bu da yetmezmiş gibi gerekli yatırımlar zamanında hayata geçirilmediği için iç körfezdeki su kalitesi her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bunun sonucu olarak da körfezde yaşayan canlılar bir bir ölmeye başladı. En son Bostanlı Sahilinde bu gün karşılaştığımız manzara resmen yüreğimizi yaktı. Artık yeter. Seçimlere 2 yıldan az bir süre kaldı. Başkan İzmirlilere verdiği sözleri ne zaman yerine getirmeyi düşünüyor merak ediyoruz?" dedi.