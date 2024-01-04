Soyer’in ağaç katliamı iddiasını CHP’li İduğ yalanladı: Kesilen tek bir ağaç yok!

Milli Eğitim Bakanlığı Bornova Anadolu Lisesi kampüsü içinde anaokulu yapmak için çalışma başlattı. CHP, kısa adı BAL olan Bornova Anadolu lisesi bahçesinde koruluk alanda yapılmak istenen anaokulunun Suriyeli mülteci çocuklar için inşa edileceğini öne sürüp temel kazısı sırasında çok sayıda ağacın kesildiğini iddia etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de temel kazısı sırasında çok sayıda ağacın kesildiğini iddia edip bakanlığın ağaç katliamı yaptığını öne sürdü. Okul bahçesinde yapılmak istenen anaokulu ile ilgili başlattıkları incelemenin tamamlandığını belirten Soyer yapılan inşaatta imar mevzuatı açısından eksik ve hatalar olduğunu öne sürüp mühürlenmesi için Bornova Belediyesine yazı yazdıklarını açıkladı. Soyer'in mühürlensin açıklamasına AK Parti kanadından tepki gecikmedi.

SEN KİMSİN?

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Soyer'e yüklendi. İnan açıklamasında: "Bir kere sen kimsin? Bu mühür senin haddine mi? Hepsini bir kenara koydum. 60 yaşını aşmış bir adamın fiyasko geçen bir 5 yılın ardından tekrar aday olabilmek için bir anaokulunu ve oradaki çocukları hedef alması kadar hazin ne olabilir?" dedi. Soyer'in sosyal medya paylaşımına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i etiketlemesine ayrı tepki gösteren İnan, "Özgür Özel'i etiketleyip "başkanım ben buradayım" diye kendini gösterme çabası apayrı bir eziklik. Allah selamet versin çok acıdım" ifadelerine yer verdi.

SAYGILI: "NEYİ MÜHÜRLEYECEK?"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Tunç Soyer; 'kısasa kısas yapayım da dikkat çekeyim' demiş ama zor! Örnekköy'de kendi elleriyle ortaya çıkardıkları dönüşüm faciaları ile Bornova Anadolu Lisesi arazisinde yapılacak anaokulu projesi aynı kefede olamaz! Neden mi? Anlatalım… Eksik ve hata tespit ettik diyor, ortada inşaat yok! İmalatın olmadığı yerde projeye aykırılığı nasıl tespit etmiş? Neyi mühürleyecek?! Ruhsatı veren kendi belediyeleri üstelik! Buna uygun bir inşaat yapıldığı takdirde ne olacağını göremeyecek kadar körleşmişler! Biz söyleyelim; mühürleri 'keyfi' olur, ciddi yasal sonuçları olur! CHP'li Soyer; akıl tutulması yaşıyor olmalı; müneccimliğe de başladığına göre! Yeniden aday gösterilme sancısı, prim yapayım telaşıyla ortaya bir top yuvarlamış, pasa dönüşecek, gol olacak sanıyor! Yazık…" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: "İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de açıklama yaparak iddiaların gerçek dışı olduğu, alana Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi ile işitme engelliler için özel eğitim merkezi ve 200 kapasiteli anaokulu yapıldığını belirtti. Açıklamada inşa çalışmaları için Bornova Belediyesi'nden ruhsat alındığının da altı çizildi.

7 METRELİK KAYMA VAR DÜZELTİLMESİNİ TALEP ETTİK

Soyer'ini yalanını yine partilisi Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ bozdu. Yerel bir siteye konuşan İduğ: "Bir tane ağaç kesilmedi, inşaat koru alanına da yapılmıyor, bölgede mülteci akını da yok. Mühürleme yapılmadı, sadece projesine göre 7 metrelik inşaat kayması var, onun düzeltilmesini istedik" dedi.

TEK AĞAÇ KESİLMEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılı Ekim ayında Bornova Belediyesine ruhsat başvurusunda bulunulduğunu belirten İduğ: "11 ilçede okul bahçelerinde tesis kazandırma projesi ile ilgili... Bu müracaata biz 5 Aralık'ta ruhsat verdik." Dedi. İddialar üzerine inşaatın kontrolünü yaptıklarını belirten İduğ: "Ölçümleri yaptığımızda 7 metre kayma tespit ettik ve inşaatı durdurma kararı aldık. İnşaatın yeni bir proje ile devam etmesi mümkün, bize yeniden müracaat edilecek. Kamuoyunu yanlış bilgilendirme var, ağaç kesme, koruluk alanda inşaat yok. 1 ağaç bile kesilmedi. Sadece 7 metre kayma var, o düzeltilecek." Dedi.

MÜHÜRLEME YOK"

Soyer'in tweetinin sorulması üzerine İduğ, "Mühürleme değil, inşaatta düzeltme talebimiz var, kaymanın önüne geçmek için. Biz inşaatı durdurduk, bizdeki ölçülere göre yapılmasını istedik. Bu bir mühürleme değil düzeltme" dedi.

ÖZEL DE BAL'DAN MEZUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de BAL mezunu olduğunu hatırlatan İduğ: "Sayın Genel Başkanımız da BAL mezunu. Herhangi bir ağaç kesme yok, inşaat koru alanına da yapılmıyor. Yanlış olan kısımlarını düzetecekler." ifadelerini kullandı.