Soygun anında çay içmeye devam etti

ŞANLIURFA'NIN Haliliye ilçesinde önceki gün elinde silahla Muhammed Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanına giren Nihat A. (28), 720 gram altını aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kuyumcu elinde silahla soyguncunun peşine düştü. Soyguncu belindeki tabancayı kuyumcuya doğrultunca Yıldırım, soyguncuyu bacağından vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan Nihat A, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Elindeki tabancanın oyuncak olduğu öğrenilen soyguncu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşanan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Soygun anında kuyumcunun çay içmeye devam etmesi kameraya yansıdı. Yıldırım, "Maskeli biri içeri girdi ve silahı doğrulttu. Ama eli ayağı titriyordu. Onu sakinleştirmek için çayımı içmeye devam ettim" dedi.