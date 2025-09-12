Soygun kutlaması karakolda bitti

Adana'da kuyumcuda çalışan 2 kişiyi vurduktan sonra işyerinden 3 milyon liralık altın çalan soyguncuların, altınları bozdurup torba dolusu paraları saydığı anların görüntüleri ortaya çıktı. 15 Ağustos'ta başlarında motosiklet kasklarıyla merkez Seyhan ilçesindeki bir kuyumcuya giren yabancı uyruklu Asad A. (23) ile Abdulaziz E. (19), ellerindeki silahla kuyumcu Abdullah Damlakhı'yı (27) tehdit ederek altınları istedi. Soyguncular, kendilerine direrer işyeri çalışanları İbrahim Kesir (26) ile Abdurrahman Gılleh'i (21) de ayaklarından vurdu. Abdulaziz E. çalışanların başında beklerken, Asad A. ise tezgâh ve vitrindeki piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ve ziynet eşyasını çuvala doldurdu.

ÖZEL EKİP TESPİT ETTI

Soyguncular yaya olarak kaçarken, Gasp Büro Amirliği ekipleri bünyesinde kurulan özel ekip, bölgedeki ve güzergahtaki 900 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Polisin teknik takip başlattığı şüphelilerin, soygunun ardından Karataş ilçesine bağlı Çimeli Mahallesi'ndeki bir tarlada saklandığı belirlendi. Soygunu planladığı belirtilen Emrullah D.'nin (20), şüphelileri otomobille alıp Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir eve götürdüğü saptandı. Altınları, ilçedeki bir kuyumcuda bozduran şüphelilerin, Osmaniye'ye giderek bir otomobil satın aldığı ve kente döndüğünü tespit eden polis, kentin girişinde otomobili ablukaya alıp durdurdu. Araçtan indirilen 3 şüpheli ile yanlarındaki Hamid H. (28) gözaltına alındı.

KUTLAMA YAPTILAR

Şüphelilerin saklandıkları evde arama yapan polis ekipleri, çalınan altınların bozdurulmasından elde edildiği değerlendirilen 815 bin lira ele geçirdi. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, torbalardaki paraları odaya dökerek kutlama yaptıkları görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, soygunu gerçekleştiren Asad A. ile Abdulaziz E.'nin paraları sayıp, birbirlerini kutladıkları yer aldı. Ayrıca şüphelilerin, soyguna giderken çektikleri görüntüyü de sosyal medyada paylaştıkları öğrenildi. Suçlamaları kabul eden 3 şüpheli tutuklanırken, Hamid H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.