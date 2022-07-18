Haberler Yaşam Haberleri Soygun yapıp kaçtılar! Kolundaki dövmeden yakalandı
Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:39 Son Güncelleme: 18.7.2022 15:00

Soygun yapıp kaçtılar! Kolundaki dövmeden yakalandı

İstanbul’daki bir adresten yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan iki hırsızdan biri, kolundaki dövmeden açık kimliği tespit edilerek yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Soygun yapıp kaçtılar! Kolundaki dövmeden yakalandı

İstanbul'da 2 hırsız, Güngören İlçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki bir adresin kapısını kırarak söz konusu adresten 50 bin lira, 100 euro, 200 dolar, bir dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızların taksiyle olay yerinden kaçtıkları ve Bağcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir benzin istasyonunun marketine girerek alışveriş yaptıkları saptandı.

Hırsızın kimliği, kolundaki dövmeden tespit edildi. N.A., isimli hırsız, Güngören Güneştepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Kapkaç ve Evden Hırsızlık" başta olmak üzere farklı suçlardan 29 kaydı bulunan N.A., "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Soygun yapıp kaçtılar! Kolundaki dövmeden yakalandı | Video

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Soygun yapıp kaçtılar! Kolundaki dövmeden yakalandı
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