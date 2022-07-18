İstanbul'da 2 hırsız, Güngören İlçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki bir adresin kapısını kırarak söz konusu adresten 50 bin lira, 100 euro, 200 dolar, bir dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızların taksiyle olay yerinden kaçtıkları ve Bağcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir benzin istasyonunun marketine girerek alışveriş yaptıkları saptandı.

Hırsızın kimliği, kolundaki dövmeden tespit edildi. N.A., isimli hırsız, Güngören Güneştepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Kapkaç ve Evden Hırsızlık" başta olmak üzere farklı suçlardan 29 kaydı bulunan N.A., "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.







Soygun yapıp kaçtılar! Kolundaki dövmeden yakalandı | Video