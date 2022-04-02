İstanbul’da soygun yaptılar! Yetmedi, aracı da çaldılar

İstanbul'da O.Y., E.İ. ve E.E. isimli üç kişi; kiralık bir araçla gittikleri Büyükçekmece İlçesinde gece saat 04.30 sıralarında girdikleri bir adresi soydu. Hürriyet Mahallesi'ndeki söz konusu adresten elektronik eşyalar ve cep telefonu çalan hırsızlar, adreste bulunan araç kontak anahtarını da çaldı. Dışarıya çıkan araçlar, kontak anahtarına basarak aracı buldu ve park halindeki aracı da çaldı. Kiraladıkları araç plakasından kimlik bilgileri tespit edilen üç hırsız da Esenyurt Talat Paşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Hırsızlık" başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan üç suç ortağı "Oto Hırsızlığı" ve "Evden Hırsızlık" suçlarından ötürü adliyeye sevk edildi.