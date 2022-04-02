Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da soygun yaptılar! Yetmedi, aracı da çaldılar
Giriş Tarihi: 2.4.2022 20:27 Son Güncelleme: 2.4.2022 21:13

İstanbul'da soygun yaptılar! Yetmedi, aracı da çaldılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da soygun yaptılar! Yetmedi, aracı da çaldılar

İstanbul’da bir adresi soyan üç kişi; adresten kontak anahtarını aldıkları ve adresin kapısında park halinde bulunan aracı da çaldı. Üç hırsız yakalandı.

İstanbul'da O.Y., E.İ. ve E.E. isimli üç kişi; kiralık bir araçla gittikleri Büyükçekmece İlçesinde gece saat 04.30 sıralarında girdikleri bir adresi soydu. Hürriyet Mahallesi'ndeki söz konusu adresten elektronik eşyalar ve cep telefonu çalan hırsızlar, adreste bulunan araç kontak anahtarını da çaldı. Dışarıya çıkan araçlar, kontak anahtarına basarak aracı buldu ve park halindeki aracı da çaldı. Kiraladıkları araç plakasından kimlik bilgileri tespit edilen üç hırsız da Esenyurt Talat Paşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Hırsızlık" başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan üç suç ortağı "Oto Hırsızlığı" ve "Evden Hırsızlık" suçlarından ötürü adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açacak: O süre 25 dakikaya düşüyor...
Türkiye bu görüntüleri konuştu! Antalya'da öldüresiye dövülen Şenız Gülpınar dehşet anlarını anlattı: Kızını buradan al yoksa...
THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...'
Edirne'deki korkunç cinayette son dakika! Katil zanlısının babası SABAH'a konuştu: Ellerimle karakola ben götürdüm
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Rus topraklarını vurdu: Petrol rafinerisinde yangın
Bakan Soylu'dan atama yönetmeliği değişimi sinyali! Karara vardık diyerek açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da soygun yaptılar! Yetmedi, aracı da çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA