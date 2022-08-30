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Giriş Tarihi: 30.8.2022 14:31 Son Güncelleme: 30.8.2022 15:49

Soyguna böyle geldil! 3’ü de yakalandı

İstanbul’da park halindeki bir aracı soyan 3 kişi; Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Soyguna böyle geldil! 3’ü de yakalandı

İstanbul'da 3 kişi; Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araç içerisinden bir çanta ve üç cep telefonu çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliklerini tespit ettiği M.T. (22), Ö.U. (17) ve A.A. (17) isimli 3 hırsızı yakaladı. Olay yerine bir başka araçla geldikleri tespit edilen üç hırsız güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen 3 suç ortağı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Soyguna böyle geldi! 3’ü de yakalandı | Video

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Soyguna böyle geldil! 3’ü de yakalandı
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