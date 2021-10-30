Soyguncu dehşeti

Antalya Kepez
'deki 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde bulunan Arıkaya Kuyumculuk'ta çalışan Abuzer Atakan Gür (48), dün sabah saat 08.30 sıralarında işyerini açtı. Altınları yerleştirmeye başladığı sırada kuyumcuya giren kar maskeli soyguncu, susturucu takılı tabancayla arkası dönük olan Gür'ü, bitişik atışla ensesinden vurdu. Gür yere düştükten sonra, tezgahın arkasına geçip bu kez de göğsüne ateş eden soyguncu, yaklaşık 2 kilo altına alarak kaçtı. Kuyumcudan çıktıktan sonra kar maskesini çıkarıp, 40 metre ilerideki taksi durağına giden soyguncu, bir taksiye binerek olay yerinen uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Abuzer Atakan Gür'ün öldüğünü belirledi.
GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Soyguncunun, kuyumcudan çıktıktan sonra yolda yürüdüğü anlar da güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerde, başındaki kar maskesini çıkaran soyguncu, elindeki altın dolu çantayla sakin sakin yürüyüp uzaklaşıyor. Soygunun ardından olay yerine gelen Gür'ün eşi Nurcan ile oğlu Talat gözyaşlarına boğuldu. Gür'ün cenazesi, otopsinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan çevre esnafı, aynı bölgede geçen yıl da bir soyguncunun, yine bir kuyumcunun elleri ve ayaklarını bağlayıp, altınları alarak kaçtığını ve yakalanamadığını belirterek tepki gösterdi.