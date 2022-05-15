Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda 11 iki ay önce kimliği belirlenemeyen bir kişi, iş yeri sahibine silah doğrultarak 4 altın bileziği alıp kayıplara karıştı.

Soyguncu hasta ziyaretinde yakalandı | Video

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu silahlı soyguncuyu tespit etmek için güvenlik kameraları inceledi. Soruşturmayı detaylandıran Diyarbakır polisi, "Nitelikli Yağma" olayını 54 yaşındaki A.S.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. İki ay süreyle titizlikle devam eden yakalama çalışma ve takip sonucunda, A.S., Bağlar ilçesinde bir yakınının tedavi gördüğü diyaliz merkezinde olduğu belirlendi.

Polis, diyaliz merkezine düzenlediği operasyonla A.S.'yi hasta ziyareti yaptığı sırada olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerin ardından A.S., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.