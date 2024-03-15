Soyguncu kardeşler cezaevine gönderildi

İstanbul Küçükçekmece'de 9 Mart günü öğle saatlerinde bir kuyumcuyu silah tehdidiyle gasp eden yüzleri cerrahi maske ile kapalı 2 şüpheli yakalandı. Gaspçılar, silah doğrulttukları B.K'nın önüne poşet atarak altınları doldurmasını istedi. Kuyumcu B.K, 'Polis geliyor' deyince panikleyen iki soyguncu, kuyumcudan kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine gelen ekipler soyguncuların kaçış güzergahındaki tüm kameraları inceledi. Polis, şüphelilerden birinin maskesiz bir anını yakalayarak kimliğini ve bulunabilecekleri adresleri tespit etti. Adreslerden birinde yakalanan şüpheliler polisi görünce kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından gözaltına alınan Selim B. ve Ferhat B.'nin kardeş olduğu öğrenildi. Üst aramalarında 5 bin 495 Türk Lirası ele geçirildi.