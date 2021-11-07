Soyguncunun rahatlığı: Kasada müşteri varken paraları gasp edip gitti

Konya'nın Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde Cuma akşamı meydana gelen olayda, cerrahi maskeli, siyah şapkalı şüpheli, kasiyere silah doğrulttu. Kasiyere paraları vermesini aksi taktirde ateş edeceğini belirten şüpheli, kasada bulunan yaklaşık 2 bin 500 TL'yi alarak kayıplara karıştı.

20 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENİP YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 20 saatlik görüntü izleyen polis, şüphelinin adresini tespit etti. Ekipler adrese yaptığı operasyonda şüpheli Ömer Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gasp anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntülerde, şüphelinin kasiyere silah göstererek kasaya doğru gitmesi, kasadan paraları alırken bir kadın müşterinin de aldıkları malzemeleri kasadan geçirmesi yer alıyor.

Paraya ihtiyacı olduğu için olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenilen Ömer Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ömer Y, mahkeme kararınca tutuklandı.