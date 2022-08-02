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Giriş Tarihi: 2.8.2022 17:39 Son Güncelleme: 2.8.2022 19:44

Soykırıma uğrayan Romanlar Ayasofya-i Kebir Camii'nde anıldı

Nazi Almanya’sı tarafından ikinci dünya savaşında 500-800 bin kişinin katledildiği  Roman Soykırımı yıl dönümü Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınan sabah namazı ile anıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Soykırıma uğrayan Romanlar Ayasofya-i Kebir Camii’nde anıldı

Roman Federasyonu temsilcileri 2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanları anmak için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden anma için sabah namazında istanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii'nde buluştu. Sabah namazını kıldıktan sonra basın açıklaması yapan Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, "1940-1944 yılları arasında 2'nci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının o dönem 500 bin ile 800 bin kişinin katledildiği soykırımdan bahsediyoruz. Maalesef uzun yıllar bu soykırımın kimse farkında olmadı. Çok da dünyanın gündemine gelmedi. Bunu gündeme getirmek amacıyla biz de Türkiye'de yaşayan Roman Konfederasyonu olarak, Roman Müslüman vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu gündeme getirmek istedik. Bunu dünyada ses getirebilmesi adına Ayasofya'da bir sabah namazıyla hem vatandaşlarımıza dua ettik hem onları andık hem de üzüntülerimizi ifade ettik" şeklinde konuştu.

Soykırımları hatırlatmamız gerekiyor diyen Çokyasar, "Aliye İzzet Begoviç'in çok güzel bir sözü var bunu herkes bilir, 'Soykırımları hatırlatmazsak bu tekrarlanır' hatırlatmak zorundayız. Soykırımları unutmamak adına bizler de bugün Türkiye'mizdeki birçok ilimizden gelen dernek başkanlarımız ve temsilcilerimizle beraber bugün burada sabah namazı buluşmasını gerçekleştirdik" dedi.

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Soykırıma uğrayan Romanlar Ayasofya-i Kebir Camii'nde anıldı
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