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Giriş Tarihi: 25.9.2022 13:46 Son Güncelleme: 25.9.2022 13:52

Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 4 yıldır HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Diyarbakır Öğretmenevinde gerçekleşen ve basına kapalı programda, Bakan Soylu ailelerle sohbet etti.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde 310 ailenin oturma eylemi bin 119'uncu gününe girdi. Şuana kadar 39 ailenin evladına kavuştuğu annelerin eylemine destek ziyaretleri devam ederken, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi. Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltı annelerle görüşen Soylu, ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Bakan Soylu, ailelerle tek tek sohbet ederken, aileler devletin kendilerine verdiği destekle çocuklarına kavuşacakları inancında olduklarını ifade ettiler. Basına kapalı gerçekleşen kahvaltı programına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Ali İhsan Su, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu da katıldı.

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Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi
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