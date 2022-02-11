Bakan Soylu talimat verdi, Adana polisi yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislere yaptığı konuşmada uyuşturucu operasyonlarının artık gece yapılmaması gerektiğini belirtip "Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım. Bunu tüm ülkeye yayalım" talimatı üzerine Adana polisi hareke geçti. Polis, önce 'torbacı' olarak bilenen sokak satıcılarını tek tek tespit etti; sonra da gün ortasında eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirdi. Kilitli kapılar 'koçbaşı' ile kırılarak açıldı; girilen evler de özel eğitimli narkotik detektör köpekleriyle didik didik arandı. Hedefteki 11 şüpheli de kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 2 tüfek ve bir de tabanca ele geçirildi. Zanlılardan 6'sı tutuklandı; 5'i de serbest bırakıldı.

POLİSLERE TALİMAT VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın, Antalya'da düzenlenen değerlendirme toplantısında 2021'de Cumhuriyet tarihinin rekor uyuşturucu yakalamalarını yaptıklarını belirtti. Bakan Soylu, "Arkadaşlar uyuşturucu operasyonlarını sabaha karşı yapmayın artık. Gündüz milletin gözünün önünde yapın. Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını, çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım ve gündüzün gözünde Türk polisinin, Türk jandarmasının nasıl mücadele ettiğini herkes ortaya koysun. Aleni bir şekilde yapıp, gerçekleştirin ve bunu bütün Türkiye'ye aynı şekilde yayalım" diye talimat verdi.

GÜN ORTASI OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarını mercek altına aldı. Polis, önce zehir tacirlerini tek tek tespit etti; ardından da operasyon için düğmeye bastı. Daha önce belirlenen adreslere gün ortasında şok baskınlar gerçekleştirdi. Kilitli kapılar 'koçbaşı' ile kırılarak açıldı; girilen evler de özel eğitimli narkotik detektör köpekleriyle didik didik arandı.

ÖZEL TİM YAKALADI

Hedefteki isimlerden biri de Yusuf T.'nin (38), merkez ilçe Seyhan'a bağlı Bey Mahallesi'ndeki evi oldu. Önce ekipler, ellerinde uzun namlulu silahlarıyla önce evin bulunduğu sokağı abluka altına aldı; sonra da 'özel tim' devreye girdi. Kapıyı 'koçbaşı' ile kırarak açan tim, zanlıyı da yere yatırıp, ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ

Yapılan aramalarda da; 2.83 gram sentetik kannabinoid, 2.42 gram eroin, 1.59 gram esrar, 0.78 gram metamfetamin, bir adet ecstasy hap, bir adet sentetik hap, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bir adet de 'Kuzey a100' ibareli, yine ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularında; "Satıcı değil, içiciyiz" savunmasını yapan 11 şüpheliden 6'sı, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i de serbest bırakıldı.