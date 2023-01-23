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Giriş Tarihi: 23.1.2023 11:50 Son Güncelleme: 23.1.2023 11:53

Soylu ve komutanlar Tim komutanı korucuyu son yolculuğuna uğurladı

Şırnak’ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada güvenlik korucusu Nimet Encü (45) şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun telefonundan aileyle görüşerek baş sağlığı diledi. Soylu ve komutanlar Tim komutanı korucuyu son yolculuğuna uğurlarken, Bakan Soylu’nun paylaşımı “O bir efsaneydi…” dikkat çekti.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Soylu ve komutanlar Tim komutanı korucuyu son yolculuğuna uğurladı

Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda Bestler Dereler bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada güvenlik korucusu Nimet Encü şehit oldu. Encü'nün cenazesi Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Osman Bilgin ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Şırnak'a gelerek, 3 çocuk babası olan şehidin ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu'nun cep telefonundan görüştüğü şehidin ailesine taziyelerini iletti. Şehit Encü'nün amcası Yahya Encü ile de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle başımız sağ olsun. Rabbim taksiratını affetsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Sizleri de inşallah cennetinde yavrularınızla buluştursun. Neticede böyle bir mücadele verirken de evladımız şehit oldu.

Tüm aileye şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum" dedi. Şehit Encü'nün amcası Yahya Encü ise "Cumhurbaşkanım, ellerinizden öperim. Devletimizin başı sağ olsun. Ne mutlu ki bizim evladımız şehit düştü bu vatan için. Bize de iftihar vesilesi oluyor. Devletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"O, EFSANE İDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit Encü için, "Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti yüreği sadakati. Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonunda Bestler Dereler'de Şehit düşen Kahraman Korucumuz Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encü'ye Rabbim rahmet eylesin Ruhun şad, mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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Soylu ve komutanlar Tim komutanı korucuyu son yolculuğuna uğurladı
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