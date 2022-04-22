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Giriş Tarihi: 22.4.2022 16:43 Son Güncelleme: 22.4.2022 16:44

Soylu’nun talimatının ardından Ankara’da ‘gündüz’ operasyonu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Soylu’nun talimatının ardından Ankara’da ‘gündüz’ operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması talimatı sonrası Ankara narkotik polisi, ‘torbacı’ olarak tabir edilen satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere öğle saatlerinde eş zamanlı baskın yapan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye'nin teminatı olan gençleri uyuşturucuya bulaştıran uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarla darbe üstüne darbe indiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarının artık gece yapılmaması gerektiğini belirtip "Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım. Bunu tüm ülkeye yayalım" şeklinde açıklamasının ardından Ankara narkotik ekipleri Altındağ bölgesinde uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheliye yönelik öğle saatlerinde operasyon düzenledi.

TORBACILARA DARBE

Narkotik ekiplerinin operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda 2 Kilo 453 gram uyuşturucu eroin, 920 gram esrar, 100 adet Lyrica isimli sentetik ecza, 1 adet uyuşturucuların satışa hazır hale getirilmesi için kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

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Soylu’nun talimatının ardından Ankara’da ‘gündüz’ operasyonu
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