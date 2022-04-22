Soylu’nun talimatının ardından Ankara’da ‘gündüz’ operasyonu

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye'nin teminatı olan gençleri uyuşturucuya bulaştıran uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarla darbe üstüne darbe indiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarının artık gece yapılmaması gerektiğini belirtip "Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım. Bunu tüm ülkeye yayalım" şeklinde açıklamasının ardından Ankara narkotik ekipleri Altındağ bölgesinde uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheliye yönelik öğle saatlerinde operasyon düzenledi.
TORBACILARA DARBE
Narkotik ekiplerinin operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda 2 Kilo 453 gram uyuşturucu eroin, 920 gram esrar, 100 adet Lyrica isimli sentetik ecza, 1 adet uyuşturucuların satışa hazır hale getirilmesi için kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.