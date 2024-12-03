Sözde hayvansever, bağış paralarıyla servet kazandı... Estetik yaptırdı at yarışı oynadı

Şanlıurfa Siverek'ten yola çıkarak 11 Haziran günü kuduz olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara'ya getiren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı hakkında "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" ve "Sahipli hayvana işkence" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklanan Boyacı, Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.MASAK raporunda Boyacı'nın dernek adına hayvanseverlerden topladığı paralarla adeta servet kazandığı ortaya çıktı. 9 daire ve 2 deposu olduğu tespit edilen 'Köpek Velisi'nin bağış paralarıyla 7 estetik operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı banka hareketleri ile ortaya çıktı. Hatta raporda şüphelinin bağış paralarıyla at yarışı dahi oynadığı öğrenildi. Bu tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz gün derneğe yönelik soruşturma başlattı.Dernek adına toplanan yardımlarla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen ve aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheliye operasyon düzenlendi. Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporunda aralarında Dernek Başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 9 şüphelinin yaklaşık 20 milyon liralık zarara neden oldukları belirtildi. Soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hâkimlik tarafından Buket Özgünlü, Demet Kılıç ve Ertan Işık'ın tutuklanmasına karar verildi.