Sözde hayvanseverden işkence: 85 kediyi ölüme terk etti

İstanbul'da Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde 25 Haziran günü mahalle sakinleri kötü koku nedeniyle belediyeye ihbarda bulundu. Bölgede inceleme yapan ekipler, kokunun bir depodan geldiğini tespit etti. Depo içerisinde onlarca kediyi gören ekipler durumu hemen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne (HAYDİ) bildirdi. Şişli Belediyesi Veteriner İşleri görevlileri dükkânda sağlıksız koşullarda bakılan ve neredeyse tamamı hastalıklı olan 85 adet çeşitli ırklarda olan kedileri koruma altına aldı. Sorumlu veteriner hekimle birlikte hayvanlar üzerinde yapılan kontrollerde hayvanların tümünün bakımlarının ve beslenmelerinin ciddi şekilde ihmal edildiği, hastalıklı hayvanların tedavilerinin yapılmadığı ve hayvanlara kötü davranıldığı tespit edildi. İşyeri sahibi T.K., kızı G.B.'nin (59) sokakta bulduğu kedileri toplayıp burada baktığını belirtirken HAYDİ polisi, hayvanları istifleyen kadına kedi başına 7 bin 216 liradan toplam 613 bin 360 lira ceza kesti.