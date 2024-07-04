Haberler Yaşam Haberleri Sözde hayvanseverden işkence: 85 kediyi ölüme terk etti
Giriş Tarihi: 5.7.2024

Sözde hayvanseverden işkence: 85 kediyi ölüme terk etti

Kötü koku şikâyeti üzerine inceleme başlatan ekipler, girdikleri depoda sağlıksız koşullarda bakılan ve hastalıklı 85 kedi buldu. İşletme sahibine 613 bin lira ceza kesildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sözde hayvanseverden işkence: 85 kediyi ölüme terk etti
İstanbul'da Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde 25 Haziran günü mahalle sakinleri kötü koku nedeniyle belediyeye ihbarda bulundu. Bölgede inceleme yapan ekipler, kokunun bir depodan geldiğini tespit etti. Depo içerisinde onlarca kediyi gören ekipler durumu hemen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne (HAYDİ) bildirdi. Şişli Belediyesi Veteriner İşleri görevlileri dükkânda sağlıksız koşullarda bakılan ve neredeyse tamamı hastalıklı olan 85 adet çeşitli ırklarda olan kedileri koruma altına aldı. Sorumlu veteriner hekimle birlikte hayvanlar üzerinde yapılan kontrollerde hayvanların tümünün bakımlarının ve beslenmelerinin ciddi şekilde ihmal edildiği, hastalıklı hayvanların tedavilerinin yapılmadığı ve hayvanlara kötü davranıldığı tespit edildi. İşyeri sahibi T.K., kızı G.B.'nin (59) sokakta bulduğu kedileri toplayıp burada baktığını belirtirken HAYDİ polisi, hayvanları istifleyen kadına kedi başına 7 bin 216 liradan toplam 613 bin 360 lira ceza kesti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sözde hayvanseverden işkence: 85 kediyi ölüme terk etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA