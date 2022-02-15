Sözde Kanser Derneği’nde böyle zehir paketlediler

İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi'ne bağlı Yeni Şehir Mahallesi Kağnıcı Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir aracın uyuşturucu madde satışı yapan dört kişi tarafından "Depo" ve uyuşturucu madde satış noktası olarak kullanıldığını tespit etti. Lüks bir sitenin güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Söz konusu aracın yanına bir başka araçla gelen uyuşturucu satıcılarının araçtan paketler alarak ayrıldıkları tespit edildi. Araç ve çevresi İstanbul Polisi tarafından fiziki olarak takibe alındı. Uyuşturucu madde satışı yapan U.K.I., T.T., E.Z.T. ve M.S. isimli 1'i kadın dört kişi, uyuşturucu maddeleri depolamada ve dağıtmakta kullandıkları aracın başında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.





"PASCAL AFİYETLER DİLER" YAZDILAR



Şüphelilerin üzerinde ve söz konusu araçta yapılan aramalarda; üzerinde "Pascal Afiyetler Diler" yazılı 18 poşet içerisinde 40.8 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi, çok sayıda boş paket, baskılı etiket ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 660 lira ile 40 dolar nakit para ele geçirildi. "Pascal" olarak adlandırılan uyuşturucu çetesinin üyesi olan dört kişinin uyuşturucu madde ticaretinde kullandıkları dört cep telefonuna da incelenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından el konuldu.





O GÖRÜNTÜLER TELEFONDAN ÇIKTI



Uyuşturucu madde satıcılarının satmak için hazırladıkları uyuşturucu maddeleri İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde "Kanser Derneği" adı altında kurulmuş bir dernekte paketledikleri belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri söz konusu adreste yabancı müzik eşliğinde paketledikleri ve cep telefonu ile kayda aldıkları o anların görüntüleri detaylı bir şekilde incelenen cep telefonlarından çıktı. Uyuşturucu satıcılarının özel uyuşturucu satış ilanları hazırladıkları, ilanlara uyuşturucu maddelerin miktarlarına göre biçtikleri fiyatları ve "300 lira ve üzerinde araçla gönderimimiz vardır" yazdıkları ortaya çıktı. Dört uyuşturucu satıcısı da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. İki çete üyesi tutuklandı. Diğer iki çete üyesi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.