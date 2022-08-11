Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları için gözler resmi açıklamada. MEB takvimine göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tarihler belli olmuştu ve mülakat sınavları takvime göre 13 Ağustos'ta sona erecek. Sonrasındaki haftada ise sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları erişime açılacak ve ardından atama tercihleri başlayacak. Peki; Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları için kritik günlere girildi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.
Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.
29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaşmıştı:
Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.
17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.
TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunuelektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiylee-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzereherhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin songünü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilenöncelikte yapılabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarınaatanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmakistiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarınaatanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalaneğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararıgereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan;bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü,istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi vebilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişimsistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitimkurumlarını tercih edecektir.
8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.