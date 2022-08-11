Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları için gözler resmi açıklamada. MEB takvimine göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tarihler belli olmuştu ve mülakat sınavları takvime göre 13 Ağustos'ta sona erecek. Sonrasındaki haftada ise sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları erişime açılacak ve ardından atama tercihleri başlayacak. Peki; Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları için kritik günlere girildi.