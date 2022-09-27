Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum: Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, açıklama geldi mi?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi son durum ile gündeme geldi. Bakan Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak son durumu kamuoyuyla paylaştı. Hal böyleyken ise "sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne, ne zaman gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro verilmesinin gündemlerinde olduğunu belirten Bakan Bilgin'in bu açıklaması sonrası detaylar merak ediliyor. İşte sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ve detaylar.