Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum: Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, açıklama geldi mi?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi son durum ile gündeme geldi. Bakan Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak son durumu kamuoyuyla paylaştı. Hal böyleyken ise "sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne, ne zaman gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro verilmesinin gündemlerinde olduğunu belirten Bakan Bilgin'in bu açıklaması sonrası detaylar merak ediliyor. İşte sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ve detaylar.
SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİNDE SON DURUM
Bilgin konuyla ilgili, "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde sözleşmeliye kadro taslağı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro verilmesinin gündemlerinde olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Bitirmek üzerindeyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır." demişti.
TOPLU SÖZLEŞME NE DİYOR?
Sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili toplu sözleşme metninin 52. Maddesinde hüküm de yer almıştı. Bu madde de şu ifadeler yer almıştı:
MADDE 52- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.