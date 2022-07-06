Haberler Yaşam Haberleri Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman? Beklenen müjde geldi: 560 bin sözleşmeli personele kadro geliyor!
Giriş Tarihi: 6.7.2022 11:34

Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman? Beklenen müjde geldi: 560 bin sözleşmeli personele kadro geliyor!

Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman? Beklenen müjde geldi: 560 bin sözleşmeli personele kadro geliyor!

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu sözleşmeliye kadro müjdesi verdi. Ekim ayında Meclise gelecek konuyla ilgili binlerce kişi detayları merak ediyor. 560 bin sözleşmelinin kadrolu olmasına ilişkin konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu noktada “Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman?” soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin de milyonların beklediği bu haberle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve kadro için yeşil ışık yakmıştı. Peki, Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman? İşte tüm detaylar...

Sözleşmeliye kadro konusu son dönemde gündeme gelmeye devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde 560 bin sözleşmeli personeli yakından ilgilendiren bir açıklamaya imza atmıştı. Bu noktada vatandaşlar "Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman?" sorularıyla detayları merak ediyor. İşte sözleşmeli personele kadro müjdesi ve tüm detaylar...

Kamuda sözleşmeliye kadro müjdesi verildi! Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?

SÖZLEŞMELİYE KADRO GELECEK Mİ?

Sözleşmeli personellere ilişkin düzenlemelerin yapılması beklenirken kadroya alımlarına yönelik olarak da çalışmalar devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu 560 bin sözleşmeli personeli ilgilendiren açıklamayı yaptı. Akbaşoğlu "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz gün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor" açıklamasını yapmıştı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO HAKKI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,

"Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

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